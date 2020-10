WhatsApp: il buono da 500 euro di Esselunga, ecco la verità

Il periodo di emergenza passato durante gli scorsi mesi ha insegnato tantissime cose agli utenti, come ad esempio quanto sia indispensabile WhatsApp. La nota applicazione di messaggistica istantanea è stata in grado di non far sentire poi tanto lontane le persone, le quali si sono ritrovate rinchiusi in casa obbligatoriamente. Sono stati tanti anche gli aiuti forniti dalle tante aziende che operano nel settore degli alimentari o dell’elettronica.

Una tra queste è stata senza dubbio Esselunga, che secondo alcuni utenti starebbe distribuendo un buono da 500 € in regalo a tutti. In realtà tutto ciò non è altro che una fake news, visto che non esiste alcun buono e alcuna iniziativa da parte del colosso. A ribadirlo è stata la stessa azienda con un comunicato ufficiale.

WhatsApp: il buono Esselunga da 500 € non esiste, ecco il comunicato ufficiale dell’azienda

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggiesula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.