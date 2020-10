Unieuro è sorprendente, il suo nuovo volantino riesce ad accogliere incredibili offerte e prezzi fortemente ribassati, rispetto ad un listino al solito particolarmente elevato, e spesso irraggiungibile per la maggior parte di noi.

La campagna promozionale è attiva su tutto il territorio nazionale, nonché comunque direttamente sul sito ufficiale, fino al 18 ottobre. Acquistando online sarà possibile richiedere la spedizione presso il proprio domicilio a titolo completamente gratuito, su ogni ordine di spesa superiore ai 49 euro (non dimenticate che spesso è previsto anche un extra sconto del 5% su ogni acquisto).

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, riceverete tantissimi codici sconto Amazon e scoprirete le migliori offerte.

Unieuro: questo volantino è impressionante

Il volantino Unieuro appare essere davvero impressionante, a partire dalla possibilità di acquistare un ottimo Samsung Galaxy S20+ ad un prezzo fortemente ribassato. Considerato un listino che, di base almeno, superava ampiamente i 1000 euro, pensare di poterlo scegliere con un esborso finale di soli 699 euro è sicuramente più che apprezzabile (la versione è no brand).

Nel caso in cui, invece, si volesse acquistare uno smartphone più economico, ma ugualmente in grado di fornire quello sprint in più rispetto alla media dei dispositivi attualmente disponibili sul mercato, l’occhio cade sicuramente su Oppo Reno 2, il cui prezzo non supera i 400 euro.

Il volantino Unieuro amplia le proprie offerte anche verso altre categorie merceologiche e prodotti in particolare, se volete conoscerlo, per scoprire ogni singolo anfratto e prezzo basso, potete aprire le pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo (ricordate le validità discusse).