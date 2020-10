Esselunga riesce ad avere la meglio sulle dirette concorrenti del settore della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale che riesce a convincere, sia in termini di qualità generale, che proprio del prezzo di vendita degli attori inclusi al suo interno.

Valida solamente nella giornata odierna, 14 ottobre 2020, la campagna promozionale risulta essere disponibile in esclusiva presso i punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. Gli acquisti, come era facilmente prevedibile, non potranno essere completati sul sito ufficiale dell’azienda, ma solamente in negozio, con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volantino Esselunga: il prodotto in promozione

All’interno del volantino Esselunga troviamo più che altro un singolo prodotto in promozione, stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Redmi 9, un terminale appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, caratterizzato da una scheda tecnica comunque di tutto rispetto.

Il suo prezzo finale di vendita, per la versione da 64GB di memoria interna, con 4GB di RAM, è di soli 129 euro. Il modello in questione presenta un ampio display da 6.53 pollici, con sistema operativo Android 10 e personalizzazione grafica EMUI, accoppiato con 4 fotocamere posteriori, un processore octa-core, una batteria da 5’020mAh ed il sensore per le impronte digitali.

L’acquisto, come indicato in precedenza, deve necessariamente essere completato nei punti vendita sul territorio nazionale. La scadenza della campagna è fissata ad oggi, 14 ottobre 2020, le scorte non dovrebbero risultare un problema, non sono state segnalate defezioni in tal senso.