Durante il periodo di lockdown che abbiamo attraversato, un’enorme importanza è stata assunta dall’intrattenimento all’interno delle mura domestiche, divenute in quel periodo sostanzialmente il limite invalicabile per ciascuno di noi per ovvi motivi di sicurezza sanitaria.

Ovviamente a farla da padrone in tal senso, ci hanno pensato piattaforme di streaming come Netflix e Prime Video, che grazie al loro catalogo hanno dato un mano agli utenti a vivere adeguatamente la quarantena e a non annoiarsi.

Ora che però la vita è tornata ad una similitudine di normalità, con gli eventi sportivi come la serie A che sono ripartiti, anche le altre piattaforme vogliono riconquistare l’utenza che precedentemente si è spostata verso altre soluzioni.

Sky e NowTv all’attacco

Come ben sappiamo le due emittenti, una televisiva e l’altra internet, offrono dei pacchetti all inclusive che ci consentono di godere di intrattenimento come cinema e sport, ed ecco che appunto entrambe si sono messe a lavoro per conquistare gli utenti con una nuova promo molto conveniente.

I colossi hanno lanciato un offerta che a 33 euro mensili, include tutto il palinsesto Sky, dal calcio al cinema con tutti i canali di intrattenimento, un’ottimo menù non c’è che dire.

Il pacchetto legato al calcio offre 7 partite su 10 a turno e 16 big match su 20 fino al 2020/2021, con la possibilità di fruire di un match a turno in 4K HDR, con inclusi anche i match internazionali di UEFA Champions League.

Se quindi volete stipulare un contratto per portarvi a casa il grande calcio e il cinema questo è sicuramente ciò che fa per voi.