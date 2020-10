Diverse app Android sono state segnalate dal team di sicurezza Google come “a rischio” dopo l’individuazione certa di Joker. Questo nuovo malware torna nel Play Store con una nuova porzione di codice che vale un azzeramento del credito per gli utenti con SIM Dati di tipo ricaricabile. Intercetta le nostre comunicazioni manipolando il sistema di sottoscrizione a servizi Premium da pagare settimanalmente. Bisogna fare attenzione alla nuova e famigerata lista dei cattivi Android. Ecco cosa fare.

Torna Joker con il credito che si svuota dalla SIM

Prendendo il controllo SMS la nuova minaccia riesce ad attivare profili Premium con costosi servizi a sovrapprezzo che si popolano in background. Le app mascherano le icone con l’utente che si dimentica di averle installate ma che continua a perdere soldi. Il credito insufficiente è sintomo dell’azione lesiva di questi software indicati in elenco.

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message – Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Style photo collage

Meticulous scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor – Blur focus

Care Message

Part message

Paper Doc scanner

Blue scanner

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Bisogna assicurarsi di disinstallare tutto da Impostazioni > App cancellando dati e cache assicurandosi di non reperire altrove le risorse. Eventuali market store alternativi, infatti, non eliminano le app infette. Joker potrebbe essere ancora in agguato, motivo per cui è consigliabile procedere anche con una pulizia del sistema tramite un opportuno software antivirus. Fate attenzione alle nuove minacce. Scaricate la nostra nuova app e restate sintonizzati sulle notizie dal nostro sito web.