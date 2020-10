WindTre sta mettendo in campo una campagna promozionale capillare anche in questa stagione autunnale. Il mese di ottobre si sta rivelando particolarmente ricco di offerte ed iniziative, sia per tutti coloro che vogliono attivare un nuovo piano di abbonamento con il provider arancione sia per tutti coloro che sono già clienti.

WindTre, confermata la promo WebCube per internet a 12,99 euro

Per i già clienti, WindTre conferma una tariffa molto apprezzata del passato. Nel mese di Ottobre, infatti, è stata riconfermata l’offerta speciale Cube Large Easy Pay. L’opzione rappresenta una grande opportunità per gli utenti che vogliono attivare una seconda SIM per incrementare il pacchetto di traffico dati internet.

Con Cube Large Easy Pay, gli utenti riceveranno per l’appunto una seconda SIM su cui saranno caricati in automatico 100 Giga per internet. Il prezzo della tariffa sarà di 12,99 euro al mese. All’interno della promozione è previsto anche un servizio aggiuntivo molto importante. Gli utenti, infatti, avranno a disposizione il dispositivo WebCube, grazie a cui si potranno utilizzare i 100 Giga anche in mobilità con il WiFi. Con WebCube, gli abbonati WindTre potranno connettere sino ad un massimo di venti device in uno stesso momento.

Così come per altre tariffe, anche questa promozione di WindTre prevede la fatturazione con metodo Easy Pay, ossia il sistema di ricarica automatica che preleva credito direttamente dalla carta di credito o da conto corrente. La tariffa Cube Large Easy Pay prevede un vincolo di abbonamento. Gli utenti avranno questo piano attivo dalla sottoscrizione per un minimo di 24 mesi.