In questi ultimi mesi sono trapelate diverse informazioni riguardanti i futuri smartphone di punta del noto produttore cinese Huawei, ma ora è appena arrivata una conferma ufficiale. L’azienda ha infatti confermato che il prossimo 22 ottobre sarà annunciata ufficialmente la nuova serie di smartphone Huawei Mate 40.

La nuova serie di device top di Huawei in arrivo il 22 ottobre

Huawei ha da poco confermato in veste ufficiale la data prescelta per la presentazione dei suoi nuovi smartphone di punta. Nello specifico, durante questo evento saranno presentati i nuovi Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus e Mate 40 ES Porsche Special Edition. Sarà dunque una giornata molto ricca per l’azienda e per tutti gli amanti del marchio che aspettano con ansia l’arrivo di questi prodotti. Di questi dispositivi, in particolare, abbiamo avuto fino ad ora numerose informazioni molto interessanti. Sappiamo ad esempio che sotto al cofano di questi dispositivi batterà il nuovo processore dell’azienda, ovvero il Soc HiSilicon Kirin 9000. Oltre a questo, abbiamo avuto modo di vedere in anteprima diverse immagini renders. Stando a queste immagini, i prossimi Huawei Mate 40 potranno vantare la presenza di un ampio display curvo ai lati e molto probabilmente con un doppio foro laterale, mentre sul retro il comparto fotografico (che dovrebbe essere composto da almeno quattro sensori fotografici) sarà posizionato in una zona circolare al centro della backcover.

Durante l’evento di presentazione che si terrà il prossimo 22 ottobre, però, non verranno annunciati soltanto questi dispositivi. L’azienda ha infatti confermato l’arrivo ufficiale anche delle sue nuove cuffie, ovvero le nuove Huawei FreeBuds Studio.