Le indiscrezioni sullo smartphone Huawei Mate 40 e sulla sua versione Pro continuano ad essere sempre più numerose. Seppur incerte, le informazioni trapelate su specifiche tecniche, costo e probabile data di lancio ci permettono di ottenere un quadro generale di dettagli che potrebbero caratterizzare i due smartphone rendendoli davvero interessanti.

Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro: ecco le ultime notizie sulla data di presentazione!

In queste settimane le notizie emerse in merito ai nuovi smartphone Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro hanno dato la possibilità di conoscere in maniera quasi completa quelle che saranno le specifiche tecniche e il design adottate dall’azienda cinese. Da quanto emerso sappiamo infatti che lo smartphone Huawei Mate 40 sarà caratterizzato da un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+. La versione Pro, invece, presenterà un pannello da 6,7 pollici e il retro sarà in ceramica.

Come sempre a destare particolare interesse è il comparto fotografico. Le notizie emerse a riguardo sono contrastanti. Le ultime indiscrezioni ritengono possibile la presenza di una fotocamera tripla nel Huawei Mate 40 e la presenza di un comparto fotografico differente nella modello Pro. Quest’ultimo potrebbe vantare un sensore principale da 50 Megapixel, seguito da un grandangolare da 80 Megapixel, un teleobiettivo e un sensore ToF. Le differenze sembrano riguardare anche la fotocamera principale, da 24 Megapixel nella versione Standard e da 32 Megapixel nella versione Pro.

Le indiscrezioni fino ad ora trapelate in rete ci offrono alcune informazioni anche su quelle che potrebbero essere le batterie adottate da Huawei. Si presume che la versione Mate 40 sia dotata di una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 40W e ricarica wireless da 27W. La versione Pro, invece, potrebbe essere alimentata da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66W e ricarica wireless da 40W.

In riferimento alla data di presentazione dei nuovi dispositivi , sembra che l’attesa stia per finire. Le ultime novità riportano il 22 ottobre come probabile data di lancio ma manca ancora la conferma da parte dell’azienda. Sul costo sono state diffuse in rete alcune ipotesi secondo le quali lo smartphone Huawei Mate 40 potrebbe essere disponibile a un costo che va dai 565,00 euro ai 691,00 euro; la versione Pro, invece, dai 735,00 euro ai 906,00 euro.