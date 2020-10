Appassionati di sport all’ascolto, prestate moltissima attenzione. Se desiderate guardare i vostri sport preferiti tramite il servizio di streaming di Dazn, esiste un modo per evitare di pagare i 9,99€ di abbonamento mensile, riducendo questa cifra a circa 4 euro. Un bel risparmio, ma per farlo avrete bisogno di uno dei vostri migliori amici, scopriamo come!

Dazn a 4 euro al mese: sogno o son desto?

Poter pagare Dazn appena 4 euro al mese sarebbe il sogno di qualunque appassionato di sport. Ma può diventare realtà, seguendo questi semplici passaggi.

Non tutti lo sanno, ma Dazn ha messo a disposizione una carta prepagata dal valore di 99,99€ che vi permetterà di usufruire di un anno di abbonamento al prezzo scontato di 8,33€ mensili. Un risparmio modesto, ma che tuttavia euro su euro, vi permetterà di risparmiare ben due mesi di abbonamento. Ma non è finita qui. Infatti, se avete un amico appassionato come voi di sport, che non vede l’ora di godersi un po’ di streaming da casa o in mobilità, potreste risparmiare ancora il 50% del costo. Dagli 8,33€ mensili è possibile arrivare a 4,16€, semplicemente dividendosi l’abbonamento. Dazn infatti permette la visione in streaming su 6 diversi dispositivi, ma solo su due in contemporanea. Non essendo presenti regole sulla questione degli ip, vi basterà selezionare accuratamente i 6 dispositivi da cui connettersi e godervi le tre partire di serie A settimanali, la serie B, il calcio internazionale, e moltissimi altri sport come la boxe, il tennis, la Formula 1 o ancora la Moto Gp.

Fateci sapere nei commenti se già conoscevate questa modalità, o se siete riusciti ad attivarla. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità in merito!