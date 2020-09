Se sei un appassionato di sport conoscerai senza alcun dubbio i servizi di trasmissione digitali come Sky o DAZN. Entrambi ci permettono di usufruire del meglio dello sport, non solo nel mondo del calcio, ma anche in quello della boxe, della Formula 1, della Moto GP e moltissimo altro ancora.

A partire dal 20 settembre 2020 è stato attivato il nuovo canale DAZN 1, per la visione dei migliori contenuti della piattaforma. Per sfruttare il proprio abbonamento Sky e ricevere il codice di attivazione gratuita anche per l’abbonamento DAZN la procedura è molto semplice. Basta rientrare in questi requisiti e seguire poche, ma semplici regole.

Sky Dazn, l’offerta che non vi aspettate

L’offerta è attiva a partire dal 4 settembre e questi sono i passaggi per la sua attivazione:

accedi alla sezione promozioni;

aderisci all’offerta:

scegli il numero di cellulare su cui ricevere il codice promozionale ;

; clicca sul link ricevuto via SMS;

registrati inserendo i dati personali e il codice;

accetta i termini d’uso e le condizioni del servizio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio da un periodo maggiore di tre anni possono ricevere l’offerta Sky DAZN senza costi aggiuntivi fino a giugno 2021. Invece, gli abbonati al pacchetto Sky Calcio possono attivare la promozione al costo scontato di 7,99€ mensili invece di 9,99€ al mese. Il canale DAZN 1 sarà disponibile solo via satellite, mentre il DAZN 2 potrà essere guardato su 6 diversi dispositivi, anche da mobile.

Cosa aspettate ad usufruire di questa fantastica offerta? Fateci sapere nei commenti se siete riusciti ad attivarla e come vi state trovando!