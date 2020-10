Play Store: gli utenti Android scaricano gratis 5 app a pagamento

Avere a che fare con uno smartphone significa rapportarsi a più persone e ad un sistema operativo che mette in moto il tutto. Il più interessante secondo la critica e soprattutto il più utilizzato da ormai diversi anni è chiaramente Android, il simpatico robottino verde che rappresenta la soluzione da parte di Google.

La concorrenza ormai è rimasta abbastanza indietro, proprio come dimostrano i dati che parlano di oltre 1,5 miliardi di utenti dalla parte di Android. Sono tante le peculiarità che rendono questa piattaforma mobile la migliore secondo il pubblico, il quale ora non ha più difficoltà neanche a trasferirvisi da Apple. Sono cambiate tante cose ma non la versatilità, la quale è rimasta intatta come sempre. Questa inoltre è fomentata dal Play Store, il quale permette di scaricare tutti i contenuti migliori tra i quali ci sono app e giochi. Oggi inoltre sembra essere giornata di regali visto che sul Play Store di Google ci sono app e giochi a pagamento offerti gratis agli utenti.

Per avere anche le migliori offerte di Amazon direttamente sul vostro smartphone, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi ecco alcune applicazioni e giochi a pagamento offerti gratis sul Play Store

Nell’elenco in basso ci sono dei titoli a pagamento del Play Store di Google che solo per questa giornata Android renderà gratuiti. Ovviamente potete scaricarli direttamente dei link che trovate in sovrimpressione.