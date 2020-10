Play Store regala 10 app a pagamento gratis agli utenti Android solo oggi

La crescita di Android è sotto gli occhi di tutti ormai da diversi anni, con la concorrenza che non può fare altro che inchinarsi. Ormai i sistemi operativi che concorrono tra loro sono solo due e di certo i nomi sono noti al pubblico.

La solita battaglia di Google con Apple va avanti a colpi di novità e soprattutto funzioni, le quali certamente sono arrivate in gran quantità su Android. Proprio per questo gli utenti continuano a scegliere il robottino verde: la versatilità è ai massimi livelli e non ci si stanca mai del sistema operativo. Uno degli assi nella manica di Google e poi il Play Store, il quale offre un’ampia gamma di contenuti da scaricare sia per quanto riguarda le applicazioni che per quanto concerne i giochi. Oggi peraltro è giornata di grandi offerte, durante la quale gli utenti potranno scaricare contenuti a pagamento in maniera gratuita.

Per avere anche le migliori offerte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi ci sono 10 titoli a pagamento in maniera gratuita da scaricare dal Play Store

Nella lista sottostante potete trovare tutti i titoli che solo per oggi gli utenti Android possono scaricare gratis dal Play Store di Google. In corrispondenza dei nomi sono presenti anche i link diretti per il download.