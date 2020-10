Bennet si ricorda di essere una delle principali catene di supermercati in Italia, lanciando nel contempo un ottimo SottoCosto nel quale è riuscita a scontare anche alcuni smartphone di fascia alta, rendendoli disponibili a prezzi veramente ridotti.

La campagna promozionale attuale, come era lecito immaginarsi dato le situazioni pregresse, è attiva solamente nei punti vendita in Italia, gli acquisti al giorno d’oggi non risultano essere effettuabili sul sito ufficiale, almeno per quanto riguarda la tecnologia ai prezzi descritti. Essendo di natura un SottoCosto, le scorte disponibili in negozio non sono particolarmente elevate, per questo motivo si raccomanda una rapidissima decisione.

Bennet: le offerte a livelli mai visti prima

Alcuni prodotti elencati direttamente nel volantino Bennet raggiungono livelli mai visti prima d’ora, a tutti gli effetti lo smartphone Apple iPhone 11, non era mai stato scontato, per quanto riguarda esclusivamente i negozi fisici, a 598 euro. La versione disponibile è ovviamente la più economica da 64GB di memoria interna, tuttavia può essere considerata un ottimo punto d’accesso all’ecosistema più apprezzato al mondo.

Proprio per espandere sin da subito i prodotti del suddetto brand, il volantino Bennet vi invita a bissare l’acquisto con le Apple AirPods, ottime cuffiette true wireless ufficialmente in vendita nel periodo a soli 109 euro.

Sfogliando le pagine che troverete elencate qui sotto scoprirete anche tanti altri prodotti estremamente interessanti, tra cui elettrodomestici, televisori o wearable di ultima generazione. Scopriteli subito.