Sky WiFi rappresenta il nuovo provider di telefonia attivo in Italia. Il gestore attivo dalla scorsa estate già nel corso di queste prime settimane di attività ha presentato al pubblico importanti novità, anche sotto il punto di vista commerciale.

Gli utenti di Sky e tutti coloro che non hanno ancora un piano attivo per la tv satellitare già hanno scoperto le prime tariffe legate alla tecnologia della Fibra Ottica. Come preventivato, dall’autunno il brand inizia ad elargire promozioni speciali proprio per tutti gli abbonati storici con un piano satellitare.

.

Sky WiFi, le occasioni da non perdere per chi ha un abbonamento attivo

Maggior convenienza per Sky WiFi ci sarà per tutti coloro che hanno un regolare ticket di visione per la pay tv e che risultano iscritti al programma Extra. Gli utenti Sky da almeno un anno potranno beneficiare di tre mesi a costo zero per le offerte di telefonia. Ci saranno, invece, sei mesi gratis per tutti coloro che sono clienti da almeno sei anni.

Ma l’operatore di Sky in termini commerciali non si ferma qui. Per replicare fedelmente la strategia già attiva nel Regno Unito, anche in Italia arrivano ora le offerte tutto incluso che uniscono i servizi per la televisione a quelli per la telefonia.

Attualmente tutti gli interessati possono attivare un pacchetto che ha un costo mensile di 39,99 euro. Il prezzo è bloccato per i primi tre anni e prevede tutti i contenuti del ticket base Sky TV con l’aggiunta di internet senza limiti per la navigazione di rete.