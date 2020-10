Il nuovo volantino Euronics ha quasi dell’incredibile, rappresenta una campagna promozionale di livello assoluto, con la quale il cliente ha la possibilità di mettere le mani su 10 prodotti a soli 199 euro, a patto che però segua un iter ben specifico.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, prima di tutto è bene ricordare che è necessario recarsi personalmente in uno dei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, data la non attivazione della campagna altrove o sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Fatto questo, l’utente dovrà scegliere un prodotto il cui prezzo sia almeno di 599 euro, in caso contrario non acquisirà il diritto di accedere ai Magnifici 10.

Seguendo pedissequamente quanto scritto, invece, in cassa questi potrà poi aggiungere al carrello uno dei 10 modelli selezionati, pagandolo solamente 199 euro. Per essere sempre aggiornati sulle offerte Amazon, e per ricevere i migliori codici sconto gratis, correte ad iscrivervi a questo canale Telegram interamente dedicato.

Volantino Euronics: il risparmio è di alto livello

Spendere poco è possibile da Euronics, oltre a quanto scritto in precedenza, il cliente si ritrova ad avere la possibilità di accedere ad alcuni sconti veramente molto importanti. Tra questi spicca senza dubbio il Samsung Galaxy S20, un terminale che non necessita di presentazioni, oggi in vendita presso i vari punti vendita alla cifra di 649 euro.

Spesa simile per un altro dispositivo, dalle prestazioni leggermente inferiori, quale è l’Oppo Find X2 Neo, il suo prezzo è di 699 euro, da consigliare agli utenti che vogliono un modello recente, aggiornato e sopratutto dotato di un’estetica unica nel suo genere.