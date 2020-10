Unieuro prova in tutti i modi a riavvicinare l’utenza ai negozi fisici con il lancio di un nuovo volantino, intitolato Passione Casa, tramite il quale appare essere più che semplice riuscire a risparmiare moltissimo su ogni acquisto effettuato, anche per quanto riguarda il settore degli smartphone.

Alla base della campagna promozionale troviamo, prima di tutto, la possibilità di ricevere una asciugatrice a titolo completamente gratuito; per raggiungere l’obiettivo prefissato, l’utente non deve fare altro che acquistare uno dei modelli effettivamente contrassegnati, senza preoccuparsi di livelli minimi di spesa o quant’altro. Chiaramente non potrà scegliere ciò che vuole, ma dovrà assecondare le richieste di Unieuro.

Volantino Unieuro: il risparmio è ai massimi livelli

Il risparmio è davvero ai massimi livelli da Unieuro, qui gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un elevato quantitativo di sconti applicati, non solo sugli elettrodomestici, ma anche direttamente sugli smartphone. Il miglior modello in promozione resta il Samsung Galaxy S20, ufficialmente in vendita a 599 euro, ad uno dei prezzi effettivamente più bassi mai visti prima d’ora.

A 50 euro in meno è possibile acquistare LG Velvet, un ottimo dispositivo, meno performante del suddetto, ma ugualmente in grado di soddisfare il più esigente consumatore con un’estetica veramente accattivante. Non mancano anche soluzioni più economiche, solamente per citarne alcune, raccomandiamo anche Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, Oppo A72, Samsung Galaxy A71 e similari.