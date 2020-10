Bennet ha provato a cambiare la propria campagna promozionale, proponendo un nuovissimo SottoCosto che punta sicuramente ad innovare, e sopratutto a ridurre al massimo i prezzi di vendita di alcuni prodotti decisamente interessanti.

Gli utenti che vogliono completare gli acquisti non devono perdere altro tempo, devono assolutamente recarsi il prima possibile in negozio, in questo modo avranno la possibilità di mettere le mani sui modelli desiderati, data l’esigua presenza di unità in negozio. E’ presente il Tasso Zero, a patto che si superi un determinato livello di spesa, ma non sarà possibile sfruttare gli stessi prezzi sul sito ufficiale.

Bennet: tante occasioni per spendere poco

Le occasioni per spendere poco da Bennet ci sono e sono da cogliere al volo, come ad esempio i soli 598 euro necessari per acquistare l’Apple iPhone 11, lo smartphone per eccellenza, uno dei modelli più desiderati degli ultimi mesi, oggi disponibile nella versione no brand con garanzia di 24 mesi e 64GB di memoria interna.

Da accoppiare con il nuovo smartphone sono presenti anche le Apple Airpods, vere e proprie cuffiette true wireless di ultima generazione, il loro prezzo, in confronto al listino e alla qualità generale, è ridottissimo, soli 109 euro.

Volendo invece puntare verso il mondo Android, non dimenticatevi assolutamente di Huawei P Smart+ 2019, Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A21s. Il volantino Bennet lo potete scoprire sfogliando le pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo, apritele per l’alta definizione.