Allenarsi è un’abitudine che mantiene il corpo in forma e sano. A causa dei mesi passati in casa, ad oggi sono molti i cittadini che hanno intrapreso una qualche attività fitness andando ad alimentare il mondo dello sport in maniera eccelsa. Nata come una necessità e trasformata in seguito ad una vera e propria passione, l’attività fisica assume varie forme grazie anche all’avvento della tecnologia. Non è un mistero che siano numerosissimi gli individui che praticano sport direttamente dalla loro dimora grazie a piani personalizzati e idonei ad essere eseguiti senza macchinari precisi. Ad oggi la tecnologia, però, apporta anche novità in termini di modalità di allenamento; un esempio? L’elettromiostimolazione (EMS).

Dentro il mondo del fitness e dello sport passando dalla corsa all’elettromiostimolazione

Gli amanti del jogging e della corsa ne avranno sentito parlare quasi certamente, ma cosa si intende per EMS? La nuova pratica ideata agli sportivi altro non è che lo svolgimento di attività fisica con l’aggiunta di una tecnica che permette di creare piccole contrazioni del muscolo attraverso minime scariche elettriche. Il risultato? Un miglior reflusso linfatico.

Se a tal punto la domanda si trasforma in “quali sono i benefici?”, possiamo subito svelare che questi ultimi si manifestano in allenamenti più intensi che aumentano persino la resistenza muscolare.

Non da sottovalutare, infine, la facoltà dell’elettromiostimolazione di migliorare la stabilità muscolare non solo in un tempo più breve del classico allenamento, ma persino del 40% in più. Insomma, inizialmente adoperato nelle cure per le lesioni muscolari, oggi l’ESM ha conosciuto una seconda vita.