Qualche mese fa il colosso sudcoreano Samsung aveva presentato ufficialmente in India il suo nuovo smartphone entry-level della serie Galaxy M, ma ora sembra che sia giunta l’ora di vederlo anche qui da noi. Nel corso di queste ultime ore, infatti, la nota azienda ha ufficializzato l’arrivo del Samsung Galaxy M11 anche in Europa.

Samsung Galaxy M11 arriverà in Europa a 159 euro

Come già accennato, il colosso sudcoreano ha deciso di far approdare anche in Europa e soprattutto anche da noi in Italia il suo ultimo smartphone di fascia bassa. Il nuovo Samsung Galaxy M11 si caratterizza per una buona scheda tecnica, un design moderno e un prezzo di vendita inferiore ai 200 euro. Come dichiarato dalla stessa azienda, infatti, il nuovo device sarà disponibile dal 1 ottobre e sarà possibile acquistarlo nei negozi fisici e in quelli online ad un prezzo di soli 159 euro nell’unico taglio di memoria da 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica completa.