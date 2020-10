Ottobre è iniziato e come ogni mese anche l’inizio dell’autunno porta con sé tante novità per i players su Playstation 4 e con Playstation Plus attivato. Due nuovi titoli, infatti, diverranno presto disponibili per il download gratuito andando ad ampliare la galleria di giochi già posseduta. In esclusiva, dunque, la prossima settimana (6 ottobre) tutti gli interessati potranno ottenere Need For Speed: Payback e Vampyr: scopriamo di cosa si tratta.

PlayStation Plus : i giochi in esclusiva per gli abbonati ad ottobre

Disponibili al download fino al 2 novembre, i titoli sopracitati rappresentano due generi di giochi molto differenti.

Analizzando in primo luogo Need For Speed: Payback sappiamo che questo ha un prezzo di vendita pari a 29,99 euro. Nonostante non abbia bisogno di alcuna presentazione, per chi invece non lo conoscesse lasciamo di seguito la sinossi del gioco:

“Sullo sfondo della corruzione di Fortune Valley, il tradimento ha diviso te e la tua banda e il desiderio di vendetta l’ha riunita per sconfiggere la Loggia, una spietata organizzazione che esercita il suo controllo sui casinò, i criminali e i poliziotti della città. In questo paradiso del gioco d’azzardo, la posta in palio è alta e la Loggia ha sempre le carte vincenti in mano. Entra in un avvincente e variegato mondo nei panni di Tyler ‘il Pilota’, Mac ‘lo Showman’ e Jess ‘l’Autista’. Ognuno dei personaggi dovrà affrontare gare, missioni e sfide per guadagnarsi il rispetto del sottobosco della Valley e gareggiare nella sfida finale per sconfiggere la Loggia una volta per tutte.“.

È la volta poi di Vampyr, GDR d’azione in terza persona che colloca la sua ambientazione nella Londra di inizio 1900. Con un costo di 39.99 euro questo titolo si presenta con una sinossi che recita:

“Londra, 1918. Sei il Dr. Jonathan Reid e sei appena diventato un vampiro. Come medico, devi trovare una cura per salvare i cittadini, infettati dall’influenza. Come vampiro, sei condannato a nutrirti di coloro che hai giurato di curare.

Accetterai il tuo mostro interiore? Sopravvivi e combatti contro cacciatori di vampiri, skal non morti e altre creature soprannaturali. Usa i tuoi terribili poteri per manipolare e indagare nelle vite di chi ti circonda e scegli la tua prossima vittima. Lotta per convivere con le tue scelte… le tue azioni salveranno o condanneranno Londra.”.