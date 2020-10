Le novità per i possesso di smartphone Android. Nonostante i passi in avanti fatti per quanto concerne la sicurezza dei dispositivi, continuano ad esserci alcuni problemi per il sistema operativo di casa Google. La nuova minaccia per Android è rappresentata da un malware che è stato ribattezzato con un nome a dir poco emblematico: Joker. Il file malevolo deriva direttamente dai canali del Google Play Store.

Android, pessima novità per il credito residuo degli utenti

E’ stato evidenziato come il malware Joker sia in grado di attivare in maniera automatica una serie di servizi a pagamento sul profilo tariffario del possessore di smartphone Android. Di pari passo, quindi, le conseguenze sul credito residuo sono più che negative. Tanti abbonati di TIM, Vodafone e WindTre in tal senso si sono ritrovati in passivo con il proprio saldo.

Le ricerche effettuate dagli addetti ai lavori hanno confermato la presenza di Joker in almeno una decina di app sul marketplace Android. Insidia maggiore per questo tipo di file è la capacità di Joker nell’aggirare il sistema di protezione Google Play Project. Superando il filtro di sicurezza garantito per il sistema Android, il virus può manifestare tutti i suoi effetti sullo smartphone.

Onde evitare anomalie, il consiglio è quello di evitare di scaricare app non unanimemente riconosciute, anche se disponibili sul Google Play Store. Laddove dovessero esserci problemi con il credito residuo e con eventuali servizi a pagamento, è bene contattare a stretto gire le assistenze messe a disposizione da TIM, Vodafone e WindTre.