Coop e IperCoop lanciano un volantino a dir poco fantastico con il quale gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su alcuni prodotti fortemente interessanti a prezzi veramente bassissimi. Sul sito ufficiale, ed anche in tutti i punti vendita in Italia, il risparmio è assicurato.

Il volantino che oggi potete scoprire nel nostro articolo prevede innumerevoli modelli di smartphone a prezzi scontati, in questo caso è importante ricordare che ogni singolo prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione sbrandizzata, salvo indicazione differente. L’acquisto può essere completato sia online che in negozio, senza problemi nel quantitativo di scorte disponibili o quant’altro.

Coop e Ipercoop: i migliori sconti del volantino

Gli smartphone su cui Coop e ipercoop hanno deciso di puntare sono tutti legati alla fascia bassa del mercato, ecco quindi arrivare i vari LG K51s in vendita a 179 euro, passando anche per Wiko Y50 a 59 euro, Huawei Y5p a 89 euro, Alcatel 3L a 89,90 euro, Nokia 8110 a 89 euro, Motorola Moto G8 Plus a 239 euro, Samsung Galaxy S7 a 299 euro, Motorola E5 Plus a 169 euro e Huawei P Smart Z a 249 euro.

In controtendenza rispetto a quanto appena descritto troviamo Samsung Galaxy S10 Lite, in vendita a 499 euro e Apple iPhone SE 2020 a 489 euro. Per ogni altra informazione in merito al volantino Coop e ipercoop discusso nel nostro articolo, ricordatevi di collegarvi subito a questo link.