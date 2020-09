Gli oltre due miliardi di utenti attivi su WhatsApp pensano di sapere ogni cosa dell’applicazione. Molti la usano tramite la tastiera, alcuni inviano comodi messaggi vocali ed i più pigri adoperano la funzionalità di sintesi vocale con trascrizione automatica del messaggio. Ma per le versioni Android ed iOS l’uso dell’app non può ridursi a questo ed alla semplice condivisione di qualche allegato. Ecco pertanto alcuni trucchi speciali che possono veramente fare la differenza.

Messaggi formattati

Formattare un testo significa conferirgli uno stile distintivo che va oltre il semplice font di default in uso per l’applicazione. Con WhatsApp Android ma anche per la versione iOS è facile cambiare lo stile di scrittura. Per farlo basta digitare il testo e successivamente premere sulla singola parola o porzione di testo cui intendiamo modificare l’enfasi. Tra le varie opzioni possiamo scegliere tra corsivo, barrato e grassetto. In questo modo potremmo mettere ben in evidenza eventuali citazioni o parole importanti.

Ricerca messaggi in chat WhatsApp

Sia per WhatsApp iOS che per la versione del robottino verde esiste la funzione integrata di ricerca messaggio. Si attiva entrando nella conversazione privata o di gruppo e selezionando il simbolo della lente che si trova in alto a destra della schermata del contatto. Qui possiamo scrivere una parola specifica per ottenere tutti i risultati in cui il termine compare.

Avviare una chat con persone non in rubrica

L’uso di WhatsApp in tutte le sue varie accezioni si lega al numero di telefono. Apparentemente non è possibile aprire una stanza di conversazione in assenza del numero del contatto. Invece possiamo grazie al link https://wa.me/XXXXXX dove alle “X” bisogna sostituire il numero del contatto al quale si intende inviare il messaggio. In caso di numero estero occorre specificare il prefisso internazionale. L’utilizzo della funzione è slegato dal browser in quanto funziona sia per Chrome che per Safari che per qualsiasi altra piattaforma di online web surfing.

Nascondere foto e video WhatsApp dalla Galleria di sistema

Per configurazione di default l’app salva i contenuti multimediali in galleria, il che diventa un grande problema se si ricevono tante GIF, foto e video all’interno delle proprie chat. Per evitare che tutto questo accada basta disattivare la voce “visibilità dei media” cui si arriva dal menu Impostazioni > Chat.