Il social network Instagram ha recentemente rilasciato un interessante aggiornamento per la propria sezione denominata Reels, servizio di video sharing nato per fronteggiare il dominio di TikTok sempre crescente.

L’aggiornamento ha introdotto delle interessanti novità per gli utenti e la prima riguarda la lunghezza massima dei video condivisibili. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Instagram aggiorna la propria sezione Reels

Come anticipato poco fa, la prima novità introdotta per Reels riguarda la lunghezza massima dei video condivisibili attraverso la piattaforma: dopo l’update sarà possibile creare e condividere dei contenuti lunghi fino a 30 secondi. La seconda novità riguarda invece il timer che è accessibile per avviare automaticamente la registrazione video: questo potrà essere esteso fino a 10 secondi.

Infine, il nuovo aggiornamento di Reels ha introdotto la possibilità di tagliare ed eliminare le clip registrate, questo per facilitare l’editing dei contenuti registrati sul social. Le novità appena annunciate per Reels dovrebbero arrivare su Instagram tramite un update via server anche se al momento non abbiamo indicazioni temporali sul rilascio pubblico.

Ecco le parole di Tessa Lyons-Laing, Product Director di Instagram Reels: “Continuiamo a migliorare Reels ogni giorno, anche prendendo spunto dal feedback della community, e questi miglioramenti renderanno più semplice la creazione di reel. Siamo ancora agli inizi, ma stiamo già notando molti contenuti divertenti e creativi“. Insomma, è ormai chiaro che Instagram sembra voler investire molto su questa nuova modalità di contenuto, forse, anche approfittando delle vicende societarie di TikTok negli Usa. Quest’ultima hanno fatto perdere qualche consenso alla piattaforma cinese.