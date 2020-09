La stagione estiva ha certificato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la presenza continua di Iliad nel mercato della telefonia mobile italiana. In base alle ultime rilevazioni, oltre sei milioni di clienti sino a questo momento hanno scelto una scheda SIM con il provider francese.

Per l’autunno Iliad ha già lanciato una grande novità con la promozione a tempo limitato chiamata Flash 100. Oltre alle promozioni low cost, però, i clienti ora si attendono un passo in avanti per quanto concerne i servizi.

Iliad più Android: per gli utenti c’è una mancanza non da poco

E’ oramai cosa nota una rinuncia a cui sono chiamati tutti gli abbonati che scelgono di acquistare una SIM Iliad per il loro smartphone Android. Dopo due anni di continua attività nel nostro paese, gli utenti del gestore francese ancora non hanno a loro disposizione un’app ufficiale. I clienti che vogliono gestire il loro profilo devono affidarsi sempre al sito ufficiale del gestore.

Le indiscrezioni circa una possibile release dell’app ufficiale si sono susseguiti nel corso dei mesi e delle settimane precedenti. Tuttavia, la realtà oggi sembra andare in ben altra direzione. Per tutto il corso del 2020 ed anche per la prima parte del prossimo anno non è previsto il rilascio di un’app.

Su tutti gli smartphone Android da tempo si è venuta a creare un’altra mancanza. Sul Google Play Store, infatti, all’improvviso sono state cancellate anche tutte le applicazioni parallele legate alla gestione del profilo Iliad. Dal marketplace è scomparsa anche Area Personale, il servizio più popolare di genere.