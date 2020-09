Gli abbonati di Iliad crescono con costanza nel tempo. Il provider francese da settimane ha superato la quota dei sei milioni di abbonati nel territorio nazionale. Per i prossimi giorni, la compagnia francese rilancia la sua azione commerciale grazie alla promozione Flash 100.

Le offerte low cost non hanno mai rappresentato un problema reale per gli utenti Iliad. Tra le criticità maggior, invece, è necessario annoverare i problemi di rete.

Iliad, gli utenti hanno scoperto la soluzione fai da te per le mancanze di rete internet

Molti utenti già sanno di cosa stiamo parlando. A differenza di altri operatori, Iliad ancora non è in grado di offrire agli abbonati la copertura integrale del territorio. Nel corso dell’estate, ad esempio, tanti abbonati – specie nelle aree geografiche più remote del paese – hanno certificato impossibilità per la navigazione di rete ed anche per effettuare telefonate.

In attesa di un intervento risolutore da parte del provider, tanti utenti di Iliad hanno scoperto una soluzione fai da te alle anomalie per le linee internet.

E’ emerso dall’esperienza degli abbonati che in assenza di rete con il 4G è possibile effettuare uno switch a connessione 3G per tornare a navigare. Con il 3G infatti gli utenti si assicurano migliori prestazioni, a netto però di minori velocità di connessione.

Questa soluzione fai da te deve essere intesa ovviamente come temporanea. Una svolta futura per la migliore affidabilità delle linee internet è però attesa a breve. Nei prossimi mesi, infatti, Iliad porterà in azione le sue prime antenne di proprietà.