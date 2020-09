Negli ultimi giorni gran parte degli utenti che usufruiscono di un abbonamento Netflix sostenendo un abbonamento mensile hanno finalmente visto la quinta stagione della serie televisiva americana Lucifer. Dal 21 Agosto sulla piattaforma sono finalmente disponibili gli otto episodi, ma all’appello mancano degli altri episodi che la produzione non è riuscita a registrare durante il periodo di lockdown totale.

Lucifer: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda parte della quinta stagione

La produzione ha deciso di suddividere questa quinta stagione per mandare in onda almeno una prima parte degli episodi nei tempi previsti, così da non slittare la messa in onda. La seconda parte della stagione deve essere ancora registrata, ma il copione è già tutto scritto anche se, secondo alcune voci, potrebbe subire dei cambiamenti per facilitare le riprese a causa del Covid-19. Gran parte degli utenti si domandano quando è previsto l’arrivo dei nuovi episodi, ma la piattaforma di streaming online e la produzione stessa non si sono ancora espressi in merito.

In rete circolano delle indiscrezioni che fanno sapere agli utenti che le riprese dovrebbero cominciare questo autunno e salvo imprevisti contando anche la post-produzione la seconda parte dovrebbe sbarcare tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo. Comunque nulla è certo al momento.

Di cosa parleranno i nuovi episodi? Gran parte dei fan hanno già divorato questi nuovi episodi, dunque, si può già intuire di cosa parlerà la seconda parte. Sicuramente si concentrerà ancora di più sul suo rapporto con il padre e suo fratello Michael.