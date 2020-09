In questi giorni l’operatore Eolo propone la possibilità di invitare i propri amici, tramite la piattaforma online di referral marketing Aklamio, ad attivare dal sito dell’operatore l’offerta in FWA o FTTH Eolo Più e ricevere fino a 50 euro di ricompensa in denaro.

Grazie alla partnership con Aklamio, l’operatore che si occupa principalmente di internet wireless ha avviato un’iniziativa denominata Porta un Amico. Scopriamo tutti i dettagli.

Eolo permette di ricevere un bonus di 50 euro

Il “Porta un Amico“di Eolo viene pubblicizzato sulla home page del sito ufficiale dell’operatore e permette infatti, a chiunque si iscriva alla piattaforma Aklamio (per cui non è necessario essere già clienti Eolo per partecipare), di condividere un link dal quale il proprio amico potrà attivare online l’offerta per Internet Wireless Eolo Più.

In questo modo, non appena l’offerta dell’invitato sarà stata attivata con successo, chi ha presentato potrà ricevere fino a 50 euro di ricompensa in denaro direttamente sul proprio conto Aklamio, successivamente trasferibile sul proprio conto corrente, mentre chi ha attivato l’offerta Eolo ha la possibilità di ricevere fino a 25 euro di bonus se si condivide o fino a 50 euro se l’ambasciatore Eolo decide di regalare per intero la ricompensa.

Con l’iniziativa Porta un Amico di Eolo è dunque possibile utilizzare tutte le funzionalità concesse da Aklamio, che sono “Tenere“, “Condividi” e “Regalare“. La prima permette di tenere per sé tutto l’importo della ricompensa, Condividi consente invece di ottenere la propria ricompensa e di condividerne una parte con l’amico. Infine Regalare consente di lasciare tutta la ricompensa all’amico. Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’operatore.