Android Auto ha ricevuto un nuovo aggiornamento recentemente, ma purtroppo dopo l’aggiornamento ad Android 11 ci sono numerose segnalazioni da parte degli utenti in merito a diverse problematiche riscontrate. Sui social in particolare sono resi pubblici diversi commenti relativi alla sincronizzazione con l’applicazione di Android Auto e in tanti hanno riscontrato problemi con la musica che si interrompe frequentemente, con i suoi di notifica che sono spesso assenti, con l’applicazione del calendario non più disponibile, e via dicendo.

Dalle segnalazioni gli utenti hanno provato più volte a ripristinare il device dalle impostazioni di fabbrica, ma purtroppo senza un riscontro positivo. Una possibile soluzione alternativa, però, è stata scoperta da alcuni utenti di Reddit Yewtsan e mtb_junkie con la quale è necessario disattivare la ricerca dei dispositivi bluetooth nelle impostazioni del telefono. Comunque, con la nuova versione 5.6 già rilasciata alcuni problemi potrebbero essere risolti.

Aggiornamento in arrivo per Android Auto: ecco quali potrebbero essere le novità

L’aggiornamento per l’applicazione potrebbe essere molto vicino e alcuni programmatori hanno analizzato il codice sorgente per scoprire qualcosa in più sulle novità che potrebbero essere introdotte a breve. I loro risultati sono stati resi pubblici svelando agli utenti che potrebbero essere in arrivo dei rinnovamenti grafici per rendere accessibile l’app agli ipovedenti da vicino.

Inoltre potrebbero essere introdotti delle funzioni per la lettura parametri del veicolo. L’applicazione potrebbe comunicare ai suoi utenti i valori registrati come ad esempio la pressione dell’olio, il gonfiaggio delle gomme, la temperatura del motore e tanto altro. Potrebbero essere, inoltre, introdotti diversi bug per migliorare le prestazioni e una connessione in modalità wireless.