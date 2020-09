Expert lancia il nuovo volantino con smartphone ed elettronica low cost

Se volete fare acquisti nel mondo dell’elettronica potete tranquillamente riferirvi ai grandi colossi che esistono in Italia. Tra questi c’è di sicuro Expert, azienda che è ritornata con prezzi estremamente interessanti proprio nel mondo della tecnologia. Ovviamente la dimostrazione lampante è sul volantino lanciato dal vettore, il quale ora mostra tantissimi prezzi incredibili.

Tutti potranno risparmiare tanti soldi grazie alla vasta scelta in merito ai prodotti messi a disposizione del pubblico. Tutto è disponibile anche mediante il sito ufficiale, anche se la spedizione sarà ovviamente a pagamento e a carico del compratore.

Expert: arriva il nuovo volantino che adesso lancia le migliori offerte che battono senza problemi la concorrenza

All’interno del nuovo volantino di Expert ci sono tantissimi prezzi interessanti nel mondo dell’elettronica, soprattutto in merito agli smartphone. Questi sono disponibili con costi davvero bassissimi rispetto al normale, e basta prendere in esame l’ultimo arrivato di casa Samsung, ovvero il Galaxy S20+. Questo, a dispetto di un prezzo di listino di 1000 €, costa solo 799 €.

Ci sono però anche tanti altri smartphone come ad esempio Xiaomi Mi 10 Lite che viene proposto ad un prezzo di soli 369 € con la nuova connettività in 5G. Ovviamente potrete avere tanti tipi di assicurazioni e garanzie vista l’esperienza di Expert. Per consultare tutte le offerte del volantino, ti lasciamo le immagini proprio qui sotto in una rapida galleria.