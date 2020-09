Non è la prima volta che IKEA collabori con un’azienda attiva nel settore Gaming per introdurre nuovi soluzioni economiche e più accessibili. Lo scorso anno, per esempio, il colosso dell’arredamento svedese ha collaborato con UNYQ, azienda specializzata nella realizzazione di protesi e supporti personalizzati pensati per le persone che soffrono di particolari handicap o patologie, per lanciare sul mercato una serie di prodotti dedicati al gaming e incentrata su accessibilità ed eSport.

Frutto di questa collaborazione è la linea UPPKOPPLA, che include – tra gli altri prodotti – una tastiera che impedisce lo scivolamento delle dita, un mouse bungee ed un supporto biometrico per il polso.

IKEA collabora con Asus ROG per nuovi mobili da gaming low-cost

Questa volta, IKEA stringe un’altra preziosa partnership con Asus ROG per portare sul mercato più di trenta prodotti dedicati ai gamer. Nonostante Asus ROG sia un marchio di alta qualità, entrambe le aziende hanno stabilito che questa nuova serie di prodotti sarà caratterizzata da prezzi accessibili e innovazione.

Kris Huang, General Manager per ASUS Gaming Gear and Accessory Business Unit, ha dichiarato: “ROG è entusiasta di collaborare con IKEA per creare lo stile definitivo per i giocatori. I giocatori hanno sempre sognato lo spazio di gioco perfetto che sia comodamente funzionale e che consenta una completa immersione nei giochi. Con anni di esperienza nella fornitura di soluzioni di gioco innovative ai videogiocatori, ROG ha una profonda conoscenza della comunità del gaming. Insieme a IKEA in qualità di esperto di arredamento per la casa, prevediamo che questa collaborazione creerà sinergie che consentano ai giocatori di costruire lo spazio di gioco che hanno sempre immaginato nel comfort delle proprie case”.

La nuova gamma di prodotti IKEA x Asus ROG arriverà sul mercato europeo nel mese di ottobre del prossimo anno.