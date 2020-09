WhatsApp vede scappare i suoi utenti, il motivo è incredibile

Passano gli anni ma WhatsApp risulta sempre l’applicazione da battere non solo per quanto riguarda la messaggistica istantanea in sé ma anche tra le varie app in generale. Stiamo parlando infatti di un colosso assoluto che si aggiorna di continuo con tante novità, le quali di certo fanno piacere al pubblico iscritto.

In tanti ricorderanno infatti che, almeno inizialmente, WhatsApp era solo un’applicazione dedicata ai messaggi. In un secondo momento sono state aggiunte le note vocali per una comunicazione più diretta, per poi passare a chiamate e videochiamate. I cambiamenti sono stati tanti, così come le prese di posizione da parte di tutti gli sviluppatori per provare a bloccare truffe e inganni di varia natura. A quanto pare però il tutto continuerebbe ad esistere, diffondendosi all’interno della chat a macchia d’olio e colpendo tantissimi utenti. Molti di questi però hanno deciso di dire basta.

WhatsApp, tanti utenti hanno scelto di staccare per sempre: sono passati alla concorrenza

Tutti coloro che utilizzano WhatsApp sanno benissimo che spesso dovranno stare attenti a non cadere in tranelli e truffe varie. Secondo quanto riportato negli ultimi giorni le persone avrebbero trovato nuovi inganni all’interno della chat, i quali avrebbero spinto in molti a scappare via.

Sono infatti tantissime le persone che si sono rifatte alla concorrenza, la quale in questo momento è rappresentata a gran voce da Telegram. Questa applicazione è cresciuta a dismisura, arrivando ad ottenere oltre 200 milioni di utenti. Inoltre come riferiscono in molti, all’interno di Telegram non circolerebbero truffe di nessun genere almeno per il momento.