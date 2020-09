WhatsApp: perché il vostro smartphone non funziona più con l'applicazione

L’utilizzo di WhatsApp prescinde da qualsiasi altra applicazione o funzione presente in uno smartphone. Stiamo parlando infatti dell’app di messaggistica più famosa al mondo, la quale negli anni non ha fatto altro che crescere ed aumentare il divario nei confronti della diretta concorrenza.

Stando a quanto dichiarato dall’azienda, le novità non sono finite visto che si attenderebbero nuovi aggiornamenti in arrivo. Il fulcro della discussione di oggi riguarda proprio gli aggiornamenti, i quali possono funzionare alla meglio solo su dispositivi che non risultino obsoleti. Per tale ragione WhatsApp ogni anno tende ad eliminare dalla sua lista di supporto svariati smartphone, i quali vengono ritenuti non all’altezza di supportare le migliorie implementate dagli sviluppatori. Proprio in questi giorni infatti moltissimi utenti si erano interrogati sul perché il loro vecchio smartphone tirato fuori dal cassetto non avesse più l’opportunità di utilizzare al meglio WhatsApp.

WhatsApp, ecco quali sono gli smartphone che non funzioneranno più con questa applicazione