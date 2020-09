La Go 50 Fire di WindTre è un’ottima promozione che promette l’accesso diretto a ben 50 giga di traffico dati, dietro il pagamento di un canone fisso pari a soli 6,99 euro al mese a tempo indeterminato, sempre tramite credito residuo.

Il bundle a cui l’utente potrà accedere rappresenta sicuramente uno dei suoi punti di forza, nello specifico parliamo di 200 SMS da inviare ad ogni numero registrato sul territorio nazionale, di 50 giga di traffico dati alla velocità massima attualmente disponibile, nonché ovviamente di illimitati minuti per telefonare a chiunque in Italia.

Il canone non prevede alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che l’utente si ritrova a poter abbandonare WindTre quando vuole, senza rischiare di essere costretto a pagare penali o costi aggiuntivi di alcun tipo. Ogni mese dovrà versare 6,99 euro, sempre e soltanto tramite il credito residuo.

WindTre: chi e come attivare l’offerta

L’offerta di WindTre può essere attivata su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni particolari o vincoli legati alla provincia di appartenenza. Il costo iniziale da versare corrisponde a 6,99 euro, mentre i soli che vi potranno accedere saranno i provenienti da Iliad o da un MVNO, o meglio definito operatore virtuale.

E’ importante ricordare che tra quest’ultimi non sono inclusi i semivirtuali, ovvero gli operatori di proprietà di aziende tradizionali come TIM, Vodafone o WindTre, quindi i possessori di un numero di Very Mobile, LycaMobile, Kena Mobile o ho.Mobile non potranno richiedere l’attivazione della promozione Go 50 Fire di WindTre. E’ disponibile per tutto il mese di Settembre, salvo indicazione differente.