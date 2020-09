Expert attiva una nuova campagna promozionale dai prezzi incredibilmente bassi per cercare di avere la meglio su Trony e Unieuro, il risparmio applicato sui singoli acquisti effettuabili sia online che in negozio è estremamente elevato, anche senza particolari limitazioni sui modelli che sarà possibile scegliere.

Il volantino attuale, come indicato poco sopra, può essere fruito anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo caso va detto che l’utente può richiedere la spedizione presso il proprio domicilio, pagando però la consegna stessa. Nel caso in cui voglia evitarsi il piccolo obolo, raccomandiamo di recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita in loco.

Volantino Expert: con queste offerte si risparmia moltissimo

Il risparmio è garantito con Expert grazie ad una lunga serie di offerte molto interessanti che trova il suo apice nel Samsung Galaxy S20+. Il terminale dell’azienda sudcoreana, ritenuto il top di gamma più desiderato degli ultimi mesi, scende sotto la soglia psicologica degli 800 euro, fermandosi precisamente a 799 euro. Il prezzo è ancora elevato per molti di noi, ma se confrontato con il listino originario lo si può considerare più che accettabile.

Discorso diverso per quanto riguarda lo Xiaomi Mi 10 Lite, già lanciato in versione estremamente economica, uno dei nuovi best buy dell’azienda cinese è reso ancora più interessante dal prezzo finale di soli 369 euro.

