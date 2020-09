Android è sicuramente il sistema operativo maggiormente diffuso a muovere i nostri smartphone, i quali oramai sono diventati a mani basse lo strumento più importante nella vita di tutti noi insieme al PC, tramite essi infatti possiamo gestire molte attività digitali della nostra vita, come ad esempio il nostro conto in banca ma anche i nostri acquisti online.

Ovviamente per far ciò un passo fondamentale è installare l’applicazione adatta allo scopo, infatti senza le app programmate e scritte appositamente, molte delle funzionalità e delle attività attuabili col proprio smartphone non sarebbero possibili.

Le app ovviamente sono scaricabili dallo store ufficiale di Google, il Play Store, al cui interno vi sono app certificate da aziende famose e app magari provenienti da terze parti, quest’ultime alle volte però, nonostante i controlli effettuati dall’azienda di Mountain View, possono contenere un codice malevolo che, una volta installato, può derubarvi dei vostri dati o far apparire fastidiosi pop-up pubblicitari.

Se avete una di queste app, eliminatela subito

com.nineteen.pokeradar

com.smartsearch.imagessearch

com.itools.prankcallfreelite

com.emmcs.wallpapper

com.photoconverter.fileconverter.jpegconverter

com.fortunemirror

com.myreplica.celebritylikeme.pro

com.isocial.fakechat

com.gametris.wallpaper.application

com.dev.palmistryastrology

com.pokemongo.ivgocalculator

com.hy.gscanner

com.dev.furturescope

com.old.me

com.video.magician

com.el2020xstar.xstar

com.photogridmixer.instagrid

com.recoverydeleted.recoveryphoto.photobackup

com.screenrecorder.gamerecorder.screenrecording

com.tell.shortvideo

com.csxykk.fontmoji

com.compressvideo.videoextractor

com.wallpaper.work.application

Se in futuro volete evitare di incappare in queste app pericolose, vi consigliamo vivamente di controllare sempre l’azienda produttrice e soprattutto le recensioni, magari informandovi su internet per cercare delle info in più.

Nel caso abbiate già installato invece una fra queste app malevole, procedete subito alla disinstallazione e magari, a seguito un di un backup, effettuate anche una formattazione totale del dispositivo per ripulirlo completamente.