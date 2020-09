Vodafone guarda con particolare interesse ai clienti fedeli. Il provider, oltre a privilegiare tutti gli utenti che attiveranno da qui ai prossimi giorni una nuova SIM, vuol proporre convenienza anche per chi ha già scelto da tempo un piano di abbonamento. Per questa fascia di pubblico c’è un’iniziativa molto vantaggiosa per la connessione internet.

A disposizione dei clienti fedeli vi è infatti l’iniziativa Giga Speed Plus 50. Questa tariffa è particolarmente vantaggiosa per tutti i clienti che desiderano aggiungere traffico internet al loro attuale abbonamento.

Vodafone, l’iniziativa speciale per ottenere 50 Giga aggiuntivi per internet

La promozione Giga Speed Plus 50 ha un costo mensile di 11,99 euro. A tale prezzo, i clienti potranno aggiungere al loro attuale di abbonamento una nuova SIM sui cui saranno attivati di default 50 Giga per la connessione internet.

Questi 50 Giga potranno essere utilizzati per la navigazione internet su smartphone, ma anche su altri tipi di dispositivi come tablet, pc e persino console per videogame e smart tv. I clienti, infatti, oltre alla nuova SIM potranno anche richiedere un modem WiFi portatile al prezzo speciale di 1 euro. Proprio il modem WiFi sarà indispensabile per collegare sino a 10 dispositivi in uno stesso momento.

Oltre Giga Speed Plus 50, Vodafone propone questa tariffa extra anche in un ulteriore formato. A disposizione del pubblico dei già clienti, infatti, vi è anche l’iniziativa Giga Speed Plus 100. Invece di 50 Giga, in questa occasione, gli utenti avranno a loro disposizione ben 100 Giga. Il prezzo di rinnovo è leggermente superiore ma proporzionato rispetto al servizio. I clienti infatti pagheranno 19,99 euro ogni mese.