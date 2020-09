Postepay e truffe: siete in pericolo ma non per colpa di Poste Italiane

Sarà capitato a molti di ricevere un messaggio con alcune problematiche relative alla propria carta prepagata Postepay. Questo supporto offerto da Poste Italiane risulta molto diffuso in Italia grazie a tutte le comodità che offre, ma qualcuno sarebbe finito nel tranello. Stiamo parlando dei vari tentativi di phishing che arrivano mediante e-mail o all’interno delle chat, ai quali sistematicamente qualcuno crede.

Nel momento in cui qualcuno dovesse cadere in tale tipo di truffa, la colpa non sarà di certo dell’azienda. Infatti è l’utente a concedere in maniera inconsapevole i propri dati che poi saranno utilizzati per svuotare il conto. Proprio per tale motivo Poste Italiane ha scelto di istruire il pubblico con una pagina dedicata alle linee guida per evitare il phishing.

Postepay: ecco come evitare ogni tentativo di phishing