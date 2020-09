A volte capita di sentire la necessità di inviare messaggi segreti. Con le app di comunicazione più blasonate come WhatsApp e Telegram non è possibile in quanto pur avendo la possibilità di temporizzare il contenuto impostando un timer di validità il nostro numero di telefono viene sempre mostrato. La nostra identità è indiscutibilmente legata al recapito telefonico. Ma grazie alle speciali funzioni dell’app Messaggi Android è possibile bypassare facilmente questo limite. Per portare a termine questa operazione ci serviremo di alcuni codici alfanumerici che attivano le relative funzionalità invisibili.

Grazie a questo sistema saremo in grado di inoltrare qualsiasi contenuto di testo rimanendo nell’ombra. Il nostro interlocutore non saprà mai che dietro alla comunicazione in arrivo ci siamo noi. Lo saprà però il nostro operatore, che in caso di indagini per truffe o spam può comunicare la nostra identità alle autorità eventualmente impegnate nelle analisi. Usate questo strumento per scopi leciti e quindi per mantenere le eventuali distanza dal contatto di destinazione. Ecco come fare con TIM, WindTre, e Vodafone.

SMS nascosti con Wind

I clienti con SIM Wind possono mandare messaggi senza che il numero di telefono venga svelato. Lo si fa scrivendo il seguente codice:

*k_k#s_testo

C’è poi un altro trucchetto che consente di identificarsi al ricevente con un nome di fantasia (un nickname scelto da noi). Scriviamo così:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Trucchi TIM

Anche TIM garantisce il servizio di messaggistica anonimo. Saremo irrintracciabili. Lo facciamo digitando:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio dovrà essere inviato al numero 44933 che applicherà un costo di 30 centesimi per messaggio inviato.

Testi anonimi con 3 Italia

Il destinatario non può rispondere se si usa questa sintassi:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il numero a cui inviare il messaggio è 48383 e questo applica una tariffazione di 50 centesimi a messaggio.

Chat senza numero con Vodafone

Per i messaggi Vodafone è altrettanto semplice. Basta scrivere un messaggio del tipo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Si invia il testo al numero 4895894 che lo inoltrerà al nostro destinatario al costo di 50 centesimi.