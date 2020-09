L’azienda cinese Xiaomi è ormai molto conosciuta nel nostro paese ed è riuscita a raggiungere un numero di vendite davvero elevato, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Per il futuro, in particolare, l’azienda ha in cantiere un nuovo smartphone a marchio Redmi, ovvero il prossimo Redmi Note 10.

Redmi Note 10: ecco il design in questa immagine render

Il nuovo smartphone di fascia media di Xiaomi è stato avvistato in queste ultime ore in una immagine render (pubblicata sul portale di leaks Slashleaks). Da questo render possiamo notare come sul fronte ci sarà un display forato, ma questa volta il foro verrà posizionato sul lato sinistro del pannello e non al centro come sul precedente modello. La backcover posteriore, invece, sembra che avrà i bordi leggermente curvi ed ospiterà una zona circolare in cui verranno posti tre sensori fotografici. Nello specifico, sembra che il sensore fotografico principale sarà da 48 megapixel.

Il nuovo Redmi Note 10 di casa Xiaomi sarà uno smartphone di fascia media e dovrebbe scontrarsi con device come il OnePlus Nord e l’Oppo Find X2 Neo. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, infatti, il processore sotto alla scocca potrebbe essere il già noto Snapdragon 765G di casa Qualcomm. Nelle scorse settimane, invece, i rumors parlavano della possibile presenza del processore MediaTek Dimensity 820.

Staremo a vedere quale dei due processori deciderà di adottare l’azienda su questo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. In entrambi i casi, comunque, il supporto alle nuove reti di quinta generazione è pressoché scontato.