Il fornitore di luce e gas Sorgenia, per la giornata del 4 settembre 2020 ha proposto un’offerta davvero molto interessante, denominata Next Fiber. Questa offerta è da qualche tempo disponibile, ma non con un buono amazon da 150 euro.

Per chi se lo stesse chiedendo, il fornitore non ha firmato alcun accordo, bensì è anche attivo nella rete fissa grazie alla Fibra FTTH di Open Fiber. Non possiamo escludere che possa riproporre l’offerta anche nelle prossime settimane.

Sorgenia propone l’offerta Next Fiber con un buono Amazon di 150 euro

L’offerta fibra Next Fiber, attualmente sottoscrivibile con la promozione denominata Promo Summer 2020, può essere richiesta dai clienti Sorgenia o da chiunque sia interessato ad attivare una fornitura di luce e gas, direttamente online e prevede in dettaglio soltanto internet illimitato in tecnologia Fibra FTTH su rete Open Fiber con velocità massime di navigazione fino a 1000 Mbps in download e 300 Mbps in upload, senza costi di attivazione.

Il costo mensile standard dell’offerta sarebbe pari a 29.90 euro, ma grazie alla Promo Summer 2020 se si possiede già o si sottoscrive una fornitura di una sola commodity a scelta fra luce o gas, si avrà uno sconto ricorrente di 3 euro al mese, e dunque l’offerta costerà 26.90 euro al mese. Se invece si preferisce sottoscrivere o si possiede già una fornitura sia di luce che di gas, con la promozione estiva viene applicato un ulteriore sconto di 3 euro al mese, arrivando a pagare l’offerta solamente 23.90 euro al mese.

In quest’ultimo caso, è disponibile una nuova promozione, simile ad altre già proposte, che con la sottoscrizione di un contratto denominato “Trial“, che comprende in un’unica proposta contrattuale Luce, Gas e Fibra, consente di ottenere un buono Amazon del valore di 150 euro. Si segnala invece che chi sottoscrive un contratto “Dual” (Luce e Gas) senza fibra può invece ottenere un buono regalo Amazon da 100 euro. Visitate il sito ufficiale del fornitore per scoprire maggiori dettagli.