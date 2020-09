Gli utenti di Poste Italiane possono oramai scegliere tra vari strumenti per il deposito dei loro risparmi. Oltre ai tradizionali conti correnti (ed alle relative carte di debito), un successo straordinario per l’istituto postale è assicurato dalle Postepay. Le carte di credito ricaricabili rappresentano una certezza per milioni di italiani.

Postepay Evolution, il costo extra del canone che viene detratto dal conto

La Postepay si presenta al pubblico in varie tipologie. Tra queste, ovviamente la più popolare è senza ombra di dubbio la Postepay Evolution. I titolari di questa carta, oltre ai vantaggi dello strumento ricaricabile, hanno a loro disposizione anche un codice IBAN attraverso cui inviare o ricevere accredito (ad esempio pensione o stipendio). Grazie all’IBAN, la Postepay Evolution è quanto mai simile ad un conto corrente.

Con la Postepay Evolution, proprio come per i conti correnti, è quindi previsto anche un canone annuo. Allo stato attuale, in base alle condizioni di Poste Italiane, il costo annuo del servizio si attesta sui 12 euro ogni anno. Proprio come per il Bancoposta, il pagamento viene detratto sotto forma di rata mensile direttamente sul conto dei clienti.

Nel prezzo annuale, non sono ovviamente previste eventuali commissioni per i prelievi o per le operazioni di sportello. Ricordiamo che con Postepay Evolution non è previsto contributo per i prelievi via ATM postale. Per chi preleva in ufficio postale è previsto un contributo di un euro, mentre per chi preleva da ATM o Bancomat c’è un contributo di due euro. Per le ricariche, confermato il tasso di commissione da uno a due euro.