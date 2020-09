Iliad: nuovo record e rete fissa in fibra in arrivo, ecco quando

Uno dei gestori migliori in assoluto negli ultimi due anni è stato certamente Iliad, prospetto che a quanto pare continuerà a crescere. Gli ultimi dati hanno mostrato un ulteriore scalata alla vita, la quale risulta sempre più vicina visti i numeri totalizzati. Questo provider proveniente dalla Francia che attualmente risulta italiano a tutti gli effetti sta attuando una strategia praticamente perfetta.

Non ci sono stati errori da parte di Iliad, azienda che è riuscita peraltro ad aumentare la qualità tanto acclamata dal pubblico. Inizialmente non era tutto rose e fiori, dato che molte persone lamentavano scarsa ricezione in più zone d’Italia. In seguito a tutto però è migliorato, fino a raccogliere oltre 6,3 milioni di utenti ad oggi attivi. Questi dati lasciano ben intendere che il futuro sarà più che roseo, soprattutto visto l’intenzione di lanciare una rete fissa.

Iliad, ecco i risultati totalizzati dall’azienda e il futuro basato sulla rete fissa

“Nel secondo trimestre dell’anno abbiamo voluto mostrare concreta vicinanza ai nostri utenti, fornitori e partner, e siamo stati ripagati con un’importante crescita ̶ commenta Benedetto Levi, AD iliad ̶ Continuiamo in questa direzione e ora guardiamo al prossimo lancio nel mercato della rete fissa”.

Oltre a tutto questo però Iliad ha intenzione di lanciare la sua rete fissa, proprio come traspare dal nuovo accordo stipulato con il colosso Open Fiber. Secondo quanto riportato dall’azienda, entro il prossimo 2021, più precisamente in estate, la nuova rete fissa targata Iliad potrebbe arrivare nelle case degli italiani. Ovviamente avremo nuove informazioni durante le prossime settimane e non esiteremo a fornirle.