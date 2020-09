Iliad: 6.3 milioni di utenti e la rete fissa, ecco entro quando

Iliad migliora mese dopo mese, e gli ultimi dati dimostrano quanto sia cresciuto il colosso ultimamente. Fin dal primo momento le promozioni hanno destato molta attenzione nel pubblico, il quale è stato disposto anche ad abbandonare gestori di fiducia per provare questa nuova esperienza.

Tutto ciò si è rivelato poi una carta vincente, visto che Iliad ha acquisito moltissimi utenti in soli due anni di attività. Attualmente i numeri fanno davvero spavento: il gestore sarebbe arrivato oltre i 6,3 milioni di utenti attivi i punterebbe a traguardi ancora più alti. Il merito è sicuramente delle promozioni che hanno prezzi bassissimi ma soprattutto contenuti incredibili. Proprio questo ha convinto le persone a cambiare aria in poco tempo.

Iliad, un successo annunciato che trova il compimento in soli due anni di attività

Nel frattempo le migliori promozioni sono ancora disponibili sul sito ufficiale, dove potete sottoscriverle e fare anche l’autenticazione personale. Ci sono tanti altri obiettivi che Iliad in procinto di realizzare, come ad esempio quello della fibra ottica nelle case degli italiani. Si avrà dunque una rete fissa che potrebbe essere già operativa a partire dalla prossima estate del 2021. Il tutto in seguito all’accordo con Open Fiber che è arrivato ormai diverse settimane fa. Nel frattempo ecco le dichiarazioni in merito ai nuovi traguardi raggiunti.

“Nel secondo trimestre dell’anno abbiamo voluto mostrare concreta vicinanza ai nostri utenti, fornitori e partner, e siamo stati ripagati con un’importante crescita ̶ commenta Benedetto Levi, AD iliad ̶ Continuiamo in questa direzione e ora guardiamo al prossimo lancio nel mercato della rete fissa”.