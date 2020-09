Huawei: la nuova EMUI 11 in arrivo per tanti smartphone, ecco quali

Huawei sta lavorando tanto per evitare di finire nel baratro, anche se c’è da dire che le vendite continuano ad andare secondo i piani. L’azienda cinese dopo i problemi con il governo americano ha visto tanti utenti scappare via. A decretare tutto questo è stato l’impossibilità di avere i servizi Google sui nuovi dispositivi prodotti, i quali però stanno lavorando grazie alla presenza di App Gallery.

Come Huawei ha fatto notare proprio nelle ultime ore, ci sarebbe un grande incremento di applicazioni tale da non preoccupare più gli utenti. Ovviamente si attende sempre il prossimo sistema operativo proprietario dell’azienda che nel frattempo però stenta ad arrivare. Per questo ci sta lavorando sulle solite interfacce come la EMUI 11. Questa dovrebbe arrivare entro fine mese, portando diverse novità che andranno a basarsi sulla versione Android 11. Nel frattempo sarebbe venuta fuori una lista che comprende tutti i dispositivi pronti a ricevere proprio questo aggiornamento.

Huawei: la nuova interfaccia EMUI 11 sta per arrivare per tutti questi dispositivi in lista

Huawei si avvicina alla presentazione della sua nuova interfaccia, la quale arriverà sicuramente per tutti i dispositivi presentati entro due anni. Ci saranno diverse novità anche se la questione legata ai servizi Google sembra ancora un rebus. Ecco infine la lista con i nomi di tutti gli smartphone di casa Huawei che riceveranno l’aggiornamento:

EMUI 11