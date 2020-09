MediaWorld lancia la sfida a Unieuro con un Back To School davvero impressionante, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare moltissimo su ogni acquisto effettuato, potendo scegliere comunque tra tantissime offerte e prezzi relativamente bassi.

Il volantino attuale, come era lecito immaginarsi, è attivo sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda; gli utenti riescono ad acquistare anche dal divano di casa propria, a patto che siano disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (non scontabili in nessun caso). Allo stesso modo ricordiamo essere onnipresente il cosiddetto Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi, con pagamento diretto tramite conto corrente bancario o carta di credito.

I codici sconto Amazon vi aspettano in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale, li trovate direttamente a questo link speciale.

MediaWorld: risparmio alla portata di tutti con il nuovo volantino

L’attenzione di MediaWorld si è riversata quasi interamente sui dispositivi Apple, infatti i migliori sconti appaiono essere applicati direttamente su iPhone 11 Pro Max, raggiungibile ufficialmente a 1089 euro, oppure su un buonissimo iPhone 11 acquistabile con un esborso finale di 799 euro.

I prezzi sono sicuramente alla portata di tutti gli utenti anche per quanto riguarda il mondo Android, qui si potranno acquistare i vari Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Oppo A72, Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o modelli sempre nella stessa identica fascia di prezzo.

Per conoscere da vicino la campagna promozionale di MediaWorld, affidatevi alle pagine che trovate sul sito ufficiale dell’azienda.