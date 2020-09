WhatsApp: con questo trucco semplicissimo entrate di nascosto

Uno dei problemi più grandi che le persone si ponevano prima di scaricare WhatsApp, riguardava certamente il grado di privacy. Inizialmente non tutti si fidavano di un’app che diceva di concedere messaggi gratis senza pagare promozioni e quant’altro, per cui era anche normale ci fosse un po’ di diffidenza.

Adesso nessuno potrebbe svolgere la sua vita in maniera normale senza WhatsApp che sotto l’aspetto legato alla privacy è migliorato ulteriormente e in maniera esponenziale. Il colosso non ha più rivali e continua ad aggiornarsi per far sì che tutti restino indietro. Qualcuno però vorrebbe un livello di discrezione ancora superiore, magari non lasciando trasparire info riguardo all’ultimo accesso o magari non comparendo online. Effettivamente esiste un metodo per fare ciò ma solo con un’app di terze parti.

WhatsApp: gli utenti hanno trovato il metodo per entrare di nascosto in chat senza farsi vedere

Ogni qual volta che WhatsApp introduce un aggiornamento, gli utenti sono felici ma questa volta pare che ci sia una novità al di fuori della piattaforma. Si tratta di un’app molto semplice da utilizzare che peraltro permette di essere praticamente invisibili mentre si legge un messaggio.

Stiamo parlando di Unseen, soluzione che in molti hanno già utilizzato e che permette di intercettare i. messaggi in arrivo su WhatsApp. In poche parole potrete leggerli direttamente su questa piattaforma, così da non farvi vedere online e senza lasciare traccia del vostro ultimo accesso. L’applicazione, almeno per il momento, è gratuita ma soprattutto legale per chi avesse ancora dei dubbi.