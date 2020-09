GO Navigation, l’app per la navigazione auto di casa TomTom è adesso disponibile per tutte le piattaforme e può essere scaricata gratuitamente da App Store, Google Play e Huawei AppGallery.

Il servizio, tuttavia, non è gratuito per sempre, anzi. Dopo il periodo di prova gratuito della durata di trenta giorni, per poter continuare ad utilizzare GO Navigation è necessario sottoscrivere un abbonamento. Sono disponibili diversi piani: quello annuale (12,99 euro), quello semestrale (8,99 euro), e quello mensile (1,99 euro).

TomTom, l’app per la navigazione GO NAVIGATION è disponibile per tutti

GO Navigation offre mappe 3D ed una serie di funzionalità che permettono al conducente di navigare in modo più sicuro. Oltre ad un’interfaccia semplice, pulita e chiara, capace di indicare chiaramente qual è la corsia sulla quale posizionarsi e le svolte da prendere, l’applicazione offre informazioni sul traffico e avvisi sulla posizione degli autovelox.

Sono anche disponibili i limiti di velocità e informazioni relative a parcheggi e stazioni di rifornimento, oltre alla possibilità di scaricare le mappe sul proprio smartphone per poter utilizzare il servizio anche mentre si è offline. Le mappe scaricate possono anche essere personalizzate rimuovendo determinate aree che possono non essere di proprio interesse e mantenendo le sole aree utili al piano di viaggio. E’ poi possibile aggiornare settimanalmente le mappe scaricate, così da avere sempre informazioni accurate e aggiornate relative a autovelox, limiti di velocità, ecc.

Infine, ma non meno importante, TomTom GO Navigation è privo di pubblicità ed i dati personali non verranno in alcun modo monetizzati. L’app può essere scaricata a partire da oggi da Google Play, Huawei AppGallery e App Store.