Gli utenti in possesso di uno smartphone HUAWEI e HONOR dotato di Huawei Mobile Services possono adesso contare su di una nuova applicazione per la navigazione GPS. A partire da oggi, infatti, è disponibile su AppGallery l’app AmiGO di TomTom, prima vera e propria alternativa a Google Maps.

Ad inizio anno è stato Remco Meerstra, portavoce di TomTom, a parlare della collaborazione stretta con il colosso cinese al fine di portare sugli smartphone che non supporteranno i servizi e le app di Google, una valida applicazione per la navigazione auto. A diversi mesi dall’annuncio, quel momento sembra ormai essere arrivato ed AmiGO è finalmente approdata sullo store proprietario di HUAWEI, dove potrà essere scaricata in modo totalmente gratuito.

HUAWEI, ecco la nuova app in collaborazione con TomTom per navigazione GPS

L’app AmiGO di TomTom offre una serie di funzionalità davvero molto utili e che non faranno sentire la mancanza di Maps. E’ possibile ottenere indicazioni precise per raggiungere una determinata destinazione, con tanto di calcolo del percorso e orario di arrivo. Sono attivi gli avvisi sulla presenza di autovelox fissi e mobili e sul traffico in tempo reale, nonché su eventuali pericoli, strade ostruite o chiuse. E ancora, è disponibile la funzione relativa alle zone Safety Tour ed offre la possibilità di segnalare eventuali ostacoli, strade interrotte ed autovelox.

Sicuramente AmiGo non è così ricco come Maps, ma gode comunque delle funzionalità più importanti ed essenziali e si spera che, in futuro, con degli aggiornamenti questo servizio possa migliorare ulteriormente. Intanto, ecco il link per scaricare l’app sui vostri smartphone.