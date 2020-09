Unieuro distrugge la crescita di Esselunga con un volantino che raccoglie offerte a dir poco fortissime e ricchissime di prezzi bassi da saper cogliere subito per cercare di risparmiare il più possibile, ed allo stesso tempo godere di un risparmio quasi senza precedenti.

Fino al 10 settembre è stata attivata una campagna promozionale, anch’essa intitolata Back To School, molto interessante. Gli utenti vi possono accedere sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale, fruendo anche della spedizione gratuita presso il proprio domicilio per ogni ordine superiore ai 49 euro. Nell’eventualità in cui non vogliate pagare tutto subito, sappiate che è comunque presente il Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi con pagamento diretto tramite conto corrente bancario.

Unieuro: questi sono i prezzi migliori del momento

Il volantino Unieuro non punta tanto sulle offerte quanto sul rimborso con la rottamazione di un vecchio notebook; gli utenti possono infatti scegliere un qualsiasi modello presente direttamente in negozio, il cui prezzo sia superiore ai 449 euro (compresi i MacBook), per poi consegnare un vecchio modello da rottamare. In un secondo momento l’azienda provvederà ad inviare un rimborso, il cui valore massimo, dipendentemente dalla cifra spesa, sarà di 300 euro (sia chiaro, non è di sicuro di 300 euro, potrebbe essere anche di meno).

Il volantino include anche altre offerte molto interessanti, per questo motivo raccomandiamo caldamente di prendere visione delle pagine che trovate inserite sul sito ufficiale dell’azienda stessa.